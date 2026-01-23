Rassegna cinematografica pellicole d’autore al Daedalum la proiezione del film Signore e signori buonanotte

Il Cineclub Daedalum prosegue la sua rassegna Pellicole D’autore, dedicata al cinema di qualità. Sabato 24 gennaio alle 17.30 sarà proiettato “Signore e signori, buonanotte”, un film collettivo satirico italiano del 1976, scritto e diretto da Age e Benvenuti. L’appuntamento offre un’occasione per approfondire opere di autori italiani, in un contesto di visione condivisa e riflessione culturale.

Continua il Cineclub organizzato da Daedalum a cura di Rossana Dato. Sabato 24 gennaio, alle ore 17.30, per la rassegna cinematografica Pellicole D'autore la proiezione di "Signore e signori, buonanotte", un film collettivo satirico italiano del 1976, scritto e diretto da Age, Benvenuti.

