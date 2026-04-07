Città e mondo del pugilato in lutto | addio al maestro Vincenzo Varone

A Santa Maria Capua Vetere si piange la scomparsa del maestro Vincenzo Varone, figura nota nel mondo del pugilato. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra gli appassionati e gli sportivi locali, che ricordano con rispetto il contributo del maestro alla disciplina. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per la comunità sportiva e per coloro che lo hanno conosciuto e seguito nel corso degli anni.

Ha reso onore alla 'nobile arte' in provincia di Caserta: "Un grande uomo ma soprattutto una brava persona, sempre allegra e sorridente" Lutto a Santa Maria Capua Vetere e nel mondo del pugilato per la dipartita del maestro Vincenzo Varone. Tantissimi lo ricordano come una persona “sempre allegra e sorridente. Un grande uomo ma soprattutto una brava persona”. Varone era un'istituzione del pugilato nella città del Foro con la sua palestra presso la caserma Maria Fiore. Uno dei tanti maestri di Terra di Lavoro che hanno onorato nel migliore dei modi la ‘nobile arte’, contribuendo a renderlo uno sport tra i più seguiti della provincia di Caserta. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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