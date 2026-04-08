Durante la giornata di Pasquetta nel parco della Boscherona si sono verificati numerosi fuochi abusivi, causando danni e preoccupazioni tra i visitatori. La viabilità intorno all’area si è completamente bloccata, rendendo difficile l’intervento dei soccorsi e creando disagi per le persone presenti. La situazione ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza, che sono stati costretti a gestire l’afflusso di persone e le emergenze sul posto.

Il parco della Boscherona è diventato il teatro di una giornata di devastazione durante la Pasquetta, segnata da fuochi illegali e un collasso della viabilità che ha messo a rischio i soccorsi. L’allarme è stato lanciato da Roberto Civati, esponente del controllo di vicinato, che ha inviato segnalazioni formali al Comune e ai centri civici di San Fruttuoso e San Biagio-Cazzaniga. La situazione è precipitata a causa di una gestione anarchica degli spazi e del totale mancato rispetto dei divieti ambientali. Il collasso della mobilità e l’emergenza soccorsi. La sosta selvaggia ha paralizzato le vie Boscherona e Tagliamento, con automobili posizionate sopra le aiuole, lungo le piste ciclabili e persino negli spazi riservati alle centrali elettriche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boscherona: caos Pasquetta, tra fuochi abusivi e soccorsi bloccati

Inferno alla Boscherona. Fuochi abusivi e caosLa Pasquetta al parco della Boscherona si è trasformata in un giorno di devastazione.

Barbecue abusivi, rifiuti e sosta selvaggia (bloccata anche l'ambulanza): alla Boscherona una Pasquetta d'infernoA denunciarlo sono i referenti del Controllo di vicinato del quartiere che spiegano come, nel lungo weekend di Pasqua e Pasquetta, all'interno della...

Temi più discussi: Inferno alla Boscherona. Fuochi abusivi e caos; Monza, l’assalto di Pasquetta alla Boscherona: parcheggio selvaggio, rifiuti e falò nonostante i divieti; Barbecue abusivi, rifiuti e sosta selvaggia (bloccata anche l'ambulanza): alla Boscherona una Pasquetta d'inferno; Inferno alla Boscherona Fuochi abusivi e caos.

Inferno alla Boscherona. Fuochi abusivi e caosPasquetta di devastazione e pesanti conseguenze per l’area verde. Un’ambulanza è rimasta bloccata a causa delle auto posteggiate ovunque. ilgiorno.it

Monza, l’assalto di Pasquetta alla Boscherona: parcheggio selvaggio, rifiuti e falò nonostante i divietiAl parco della Boscherona di Monza il copione a Pasquetta è andato in scena, ... msn.com