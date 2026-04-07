Barbecue abusivi rifiuti e sosta selvaggia bloccata anche l' ambulanza | alla Boscherona una Pasquetta d' inferno

Nella giornata di Pasquetta, il parco della Boscherona è stato teatro di numerose criticità. Sono stati segnalati barbecue abusivi, alimentati dal vento, e rifiuti lasciati ovunque, con alcune aree occupate illegalmente da veicoli in sosta selvaggia. La sosta irregolare ha impedito il passaggio dei mezzi di soccorso, compresa un’ambulanza, creando disagi e rischi per i presenti. La situazione ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine.

A denunciarlo sono i referenti del Controllo di vicinato del quartiere che spiegano come, nel lungo weekend di Pasqua e Pasquetta, all'interno della nota area verde cittadina si siano registrate parecchie gravi criticità che hanno portato anche a diverse chiamate alle forze dell'ordine. Confermando quelle talune brutte abitudini che all'interno delle boscherona si perpetuano ormai da anni nel weekkend non appena arriva la bella stagione. Nonostante i divieti espressi nel regolamento della polizia locale, e senza nemmeno tener conto del forte vento soffiato nei giorni scorsi, tanti appassionati che frequentano l'area nel fine settimana si sarebbero dunque dilettati ad accendere fuochi per grigliare la carne. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Barbecue a Pasqua e Pasquetta, Giuseppe Federico: "I divieti riguardino anche la Costa Sud"Il presidente della seconda circoscrizione in vista della consueta ordinanza per i giorni di festa: "Per garantire decoro e sicurezza servono... Butta alcol sul barbecue alla grigliata di Pasquetta: 16enne ustionato al voltoPer un'improvvisa fiammata durante la grigliata organizzata in un prato alle porte di Milano, un ragazzo di 16 anni è finito ricoverato all'ospedale...