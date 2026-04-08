La giornata di Pasquetta al parco della Boscherona è stata segnata da incendi dolosi e disordini. Sono stati segnalati diversi focolai di fuoco non autorizzati, che hanno causato danni alla vegetazione e richiesto interventi dei vigili del fuoco. Durante l’evento si sono verificati comportamenti violenti e momenti di caos tra i presenti, con alcuni che hanno tentato di bloccare le operazioni di spegnimento. La situazione è stata poi messa sotto controllo dalle forze dell’ordine.

La Pasquetta al parco della Boscherona si è trasformata in un giorno di devastazione. Lo ha segnalato Roberto Civati, cittadino attivo per il controllo di vicinato, che ieri ha scritto in Comune e ai centri civici di San Biagio-Cazzaniga e San Fruttuoso per denunciare fuochi e irregolarità durante i pic-nic. Nell’area verde presa d’assalto, infatti, sono stati accesi numerosi fuochi nonostante il divieto, senza dimenticare i rifiuti abbandonati ovunque. "La situazione nel parcheggio interno era fuori controllo, impossibile anche fare manovra - scrive Civati -. Sosta selvaggia lungo le vie Tagliamento e Boscherona, sulle aiuole, sulla ciclabile e nello spazio dedicato alle centrali elettriche: il caos ha anche impedito il passaggio ai residenti, ma soprattutto a un’ambulanza arrivata a soccorso all’interno del parco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inferno alla Boscherona. Fuochi abusivi e caos

Barbecue abusivi, rifiuti e sosta selvaggia (bloccata anche l'ambulanza): alla Boscherona una Pasquetta d'infernoA denunciarlo sono i referenti del Controllo di vicinato del quartiere che spiegano come, nel lungo weekend di Pasqua e Pasquetta, all'interno della...

Si parla di: Inferno alla Boscherona. Fuochi abusivi e caos; Barbecue abusivi, rifiuti e sosta selvaggia (bloccata anche l'ambulanza): alla Boscherona una Pasquetta d'inferno.