Australian Open Sinner-Alcaraz? Ecco chi vince | la profezia di Boris Becker

L’Australian Open 2024 ha preso il via, attirando l’interesse degli appassionati di tennis. Tra i protagonisti più attesi, si parla della possibile sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. In questo contesto, Boris Becker ha espresso la sua previsione, alimentando ulteriormente l’attenzione su questa potenziale rivalità. Di seguito, analizziamo le caratteristiche e le prospettive di questa possibile sfida tra due giovani talenti del circuito.

L’Australian Open è appena iniziato, ma l’attenzione del mondo del tennis sembra già proiettata verso un finale che molti considerano quasi inevitabile: un nuovo capitolo della rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Dopo tre Slam consecutivi dominati dalla coppia italo-spagnola, immaginare un epilogo diverso a Melbourne appare complicato. Un’idea condivisa anche da due grandi ex come Paolo Bertolucci e Boris Becker, che hanno analizzato il momento dei due fenomeni da prospettive differenti. Intervistato da Il Dolomiti, Bertolucci non si è sbilanciato su un favorito, preferendo sottolineare il netto divario che separa Sinner e Alcaraz dal resto del circuito: “Salvo un infortunio o una giornata storta, ma che deve essere proprio storta, storta — dice — la finale è scritta, perché Sinner e Alcaraz hanno non una, non due, ma tre marce in più rispetto a tutti gli altri”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

