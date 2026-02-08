L’Italia ha cambiato una pattinatrice nel team di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La decisione ha sorpreso molti, perché l’obiettivo era mantenere la posizione di medaglia di bronzo. La squadra ha deciso di puntare sulla stabilità, preferendo la sostituzione come mossa conservativa. Al momento, il team azzurro si trova in terza posizione, con 37 punti e un vantaggio di due punti sul Canada, mentre la Georgia si avvicina a -5. La gara resta aperta, ma questa scelta potrebbe fare la differ

L’Italia è in piena lotta per conquistare la medaglia di bronzo nella gara a squadre di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dopo i primi cinque segmenti del team event, la nostra Nazionale occupa la terza posizione con 37 punti e può fare affidamento su un margine di due lunghezze nei confronti del Canada, mentre la Georgia insegue a -5. Gli USA svettano al comando con 44 punti e possono contare su un vantaggio importante nei confronti dal Giappone (39). La giornata odierna sarà decisiva, con la disputa delle ultime tre prove: la nostra Nazionale riuscirà a salire sul podio e a regalarsi una bella soddisfazione sul ghiaccio del capoluogo lombardo? Ad aprire le danze sarà il free program delle coppie, con Sara Conti e Niccolò Macii che hanno tutte le carte in regola per portare a casa un risultato di peso: si preannuncia una lotta intensa con i georgiani MetelkinaBerulava e i canadesi PereiraMichaud, sarebbe fondamentale precederli per respirare e avvicinarsi all’obiettivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché l’Italia ha effettuato una sostituzione nel pattinaggio artistico: scelta conservativa per il bronzo?

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Il pattinaggio artistico femminile in Italia torna a ottenere recognition a livello europeo, con il bronzo di Gutmann agli Europei e il successo di Petrokina.

Questa mattina, agli Europei di pattinaggio artistico, si assegnano le medaglie nel team event.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

