Brignone | Il rientro in gara prima delle Olimpiadi è una scelta non conservativa Preferisco vivere a modo mio

Brignone sottolinea l'importanza di tornare in gara prima delle Olimpiadi come una scelta personale, non conservativa. La campionessa italiana afferma di partecipare per se stessa, considerando il semplice fatto di essere presente come un traguardo significativo, piuttosto che focalizzarsi su risultati immediati. La sua decisione riflette un approccio di vita e di preparazione orientato alla crescita e al rispetto dei propri tempi.

"Non gareggio per un grande risultato, ma per me stessa. Essere in gara domani sarà già un successo. Sono qui per gareggiare". Lo dice Federica Brignone, in conferenza stampa prima del suo rientro a Kronplatz per la prova di Coppa del mondo di gigante. "Non c'è posto migliore per tornare in gara.

Federica Brignone si prepara per la stagione invernale, con le prime gare previste a gennaio in vista delle Olimpiadi. Dopo un periodo di allenamenti sulle nevi di casa, la sciatrice italiana si avvicina alle competizioni ufficiali. Restano da definire le date esatte del suo rientro in pista, mentre gli appassionati monitorano con attenzione i suoi progressi in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.

Brignone c’è, domani gran rientro: “Ogni giorno per me è un test” - Federica in Coppa del Mondo a 292 giorni dall'infortunio: disputerà il Gigante di Plan de Corones: "Ho all'attivo una decina di giorni di allenamento tra i pali, vediamo come va ma non ho paura" ... panorama.it