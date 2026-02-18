Sicilia punta sul cinema | formazione e investimenti per attrarre produzioni nazionali e internazionali
Per attirare produzioni cinematografiche, la Sicilia investe su formazione e finanziamenti. La decisione nasce dalla crescita della domanda di riprese nel territorio, che ha portato a un aumento delle richieste di supporto e infrastrutture. Oggi a Palermo, Cna e l’Assessore Amata hanno firmato un accordo per sostenere le imprese locali e creare nuovi posti di lavoro nel settore. L’obiettivo è migliorare le strutture e promuovere talenti siciliani, in modo da rendere l’isola una meta preferita per produzioni nazionali e internazionali.
Cinema in Sicilia: Cna e l’Assessore Amata uniscono le forze per rilanciare il settore. Un nuovo patto tra imprese e istituzioni si è siglato oggi a Palermo per dare impulso al comparto cinematografico e audiovisivo siciliano. L’incontro tra Cna Sicilia Cinema e Audiovisivo e l’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Elvira Amata, ha delineato una collaborazione mirata a investire in formazione, promozione e sviluppo di progetti innovativi, con l’obiettivo di rendere la Sicilia un polo attrattivo per le produzioni nazionali e internazionali. Un tavolo di confronto per il futuro dell’audiovisivo.🔗 Leggi su Ameve.eu
