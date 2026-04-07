Pasqua da record nei musei italiani | 750mila visitatori boom del Colosseo e crescita del 9% La top ten

Durante il fine settimana di Pasqua e Pasquetta, i musei italiani hanno registrato oltre 750mila ingressi tra il 4 e il 6 aprile 2026. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si sono osservati circa 57mila visitatori in più. Il Colosseo ha registrato un aumento di visitatori, contribuendo al record complessivo e alla crescita del 9% rispetto all’anno passato. La top ten dei luoghi più visitati include anche altri siti storici e archeologici nazionali.

Un fine settimana di Pasqua e Pasquetta da incorniciare per la cultura italiana. Oltre 750mila ingressi nei musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali tra il 4 e il 6 aprile 2026, con un incremento di 57mila visitatori rispetto allo stesso periodo del 2025. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Boom ai Musei Reali di Torino: quasi 26mila visitatori a PasquaI Musei Reali di Torino hanno registrato un’affluenza massiccia tra il 3 e il 6 aprile, con un totale di 25. QS Europe University Ranking: Roma Tor Vergata nella top ten degli atenei italiani. Continua la sua crescitaDavanti a lei i politecnici del Nord e alcuni degli atenei generalisti con una storia secolare: in confronto Roma Tor Vergata ha la freschezza e... Temi più discussi: Pasqua da record a Roma: un milione di turisti in città e i romani fuggono dalla capitale; Pasqua da record per il turismo di Roma, Gualtieri: Quasi mezzo milione di arrivi; Sestriere, Pasqua sulla neve per una stagione da record; Turismo a Napoli, si annuncia Pasqua con numeri da record. Pasqua da record nei parchi Costa della Riviera: sono oltre 21mila i visitatoriUna Pasqua ha portato grandi emozioni e grandi soddisfazioni nei parchi Costa Edutainment della Romagna. Nel weekend oltre 21.000 i visitatori hanno scelto di immergersi tra bellezza, natura e avventu ... altarimini.it Pasqua da record a Rimini: spiagge affollate, musei pieni e parchi tematici presi d’assaltoRIMINI – Rimini inaugura la stagione turistica 2026 con numeri da record. Il weekend pasquale ha superato le aspettative, confermando la città come una ... libertas.sm Torta yogurt e cioccolato la ricetta dolce semplice da colazione con pezzi di cioccolato all’interno e scommetto che sicuramente avrete il cioccolato della uova di Pasqua da utilizzareRICETTA: https://blog.cookaround.com/graficareincucina/torta-yogurt-e-cio - facebook.com facebook Buona Pasqua, da me e Raoul x.com