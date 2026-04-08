Un attaccante italiano ha conquistato la testa della classifica marcatori tra i giocatori nati nel Paese, con nessuno che lo abbia ancora superato in termini di reti segnate. L’ex calciatore di una squadra di serie B, ormai lontano dai campi, si trova in prima posizione, mentre un altro ex attaccante, che aveva militato in una squadra di massima serie, è ormai un ricordo. La stagione prosegue con questa classifica che vede il protagonista italiano al comando.

Cercate gol italiani? Li trovate solo in Serie B. In questo momento drammatico del nostro calcio, c’è un dato clamoroso. Nelle prime due divisioni dei principali cinque campionati europei (ma possiamo sbilanciarci anche in senso assoluto) solo otto attaccanti nostrani sono in doppia cifra e sette sono in B. Guida il plotone Adorante del Venezia con 15 centri, davanti a Di Nardo del Pescara a 13, Biasci dell’Avellino a 12, Gliozzi del Modena, Artistico dello Spezia e Abiuso della Carrarese a 11 e Raimondo del Frosinone a 10, quota raggiunta anche da Mohamed Alì Zoma, ex AlbinoLeffe ora al Norimberga (Bundesliga 2). A questi vanno aggiunti i gemelli Shpendi (13 Stiven dell’Empoli, 10 Cristian del Cesena), che sono albanesi ma anche italiani avendo la doppia cittadinanza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bomber Adorante: l'italiano che fa sognare il Venezia. E Pohjanpalo ormai è solo un ricordo

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Classifica marcatori Serie B, Pohjanpalo resta fermo a 21 reti siglate ma firma comunque un altro assist. Nel frattempo, Adorante accorcia le distanze, portandosi a sei reti dal bomber finlandese. - facebook.com facebook