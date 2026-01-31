Questo Venezia fa sognare | 2-1 alla Carrarese e primo posto in classifica

Da veneziatoday.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Venezia di Giovanni Stroppa conquista una vittoria importante contro la Carrarese. Al Penzo, i veneziani vincono 2-1, nonostante una partita complicata e qualche momento sfortunato. Con questo risultato, il Venezia si prende il primo posto in classifica, dimostrando di avere fiducia e determinazione.

Sembrano non esserci più limiti per il Venezia di Giovanni Stroppa, che al Penzo oggi pomeriggio, in una partita difficile e anche sfortunata, è riuscito a superare 2-1 la Carrarese. Altri tre punti, settima vittoria consecutiva, e primo posto in classifica per la prima volta dall'inizio del.

Approfondimenti su Venezia Carrarese

La Carrarese prosegue il suo cammino con una terza vittoria consecutiva, consolidando la posizione in classifica e alimentando le speranze di playoff.

