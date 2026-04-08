Bologna e Fabriano unite dall’arte | 3mila creativi per la carta

Tra il 21 e il 26 aprile, FabrianoinAcquarello coinvolge circa 3.000 artisti provenienti da diverse nazioni, collegando le città di Bologna e Fabriano. L’evento internazionale si concentra sulla lavorazione della carta, richiamando creativi che partecipano a un festival dedicato a questa materia. La manifestazione si svolge in vari luoghi e prevede esposizioni, workshop e incontri, unendo le due città attraverso l’arte e la lavorazione della carta.

FabrianoinAcquarello torna a collegare Bologna e Fabriano tra il 21 e il 26 aprile, riunendo circa 3mila artisti in un festival internazionale che mette al centro la materia prima della carta. L’iniziativa, nata nel 2010 come esperimento di Anna Massinissa e coordinata dall’Associazione culturale InArte, ha smesso di essere un progetto locale per diventare un punto di riferimento globale. Il programma prevede 36 sessioni tecniche guidate da influencer e maestri di fama mondiale, integrate da quattro performance collettive di stile e tecnica. Il calendario si apre a Bologna dal 21 al 23 aprile. Le attività coinvolgeranno spazi iconici come Piazza del Nettuno, Piazza Santo Stefano e il Teatro Arena del Sole. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna e Fabriano unite dall’arte: 3mila creativi per la carta Torna "Fabriano in acquarello", l'evento nazionale dedicato all’arte della pittura ad acqua su cartaFABRIANO – Fabriano sosterrà per il quinto anno consecutivo – come partner esclusivo per la fornitura di carta - FabrianoinAcquarello, il più grande... Roma e Marsica unite dall’arte: Nanni svela il libro di MaddalenaDario Nanni, presidente della commissione Giubileo del Campidoglio, si recherà domani ad Avezzano per l’evento artistico dedicato alla Marsica.