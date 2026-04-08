Torna Fabriano in acquarello l' evento nazionale dedicato all’arte della pittura ad acqua su carta
Torna a Fabriano l’evento nazionale dedicato all’arte dell’acquarello, intitolato
FABRIANO – Fabriano sosterrà per il quinto anno consecutivo – come partner esclusivo per la fornitura di carta - FabrianoinAcquarello, il più grande evento dedicato all’acquarello in Italia, che ogni anno raduna artisti, appassionati, amateurs, hobbysti ed esperti del settore provenienti da tutto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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In occasione della giornata mondiale dell’acqua, torna ad Arezzo la “corsa dell’acqua”Arezzo, 12 marzo 2026 – È tutto pronto per la quarta edizione della Corsa dell’Acqua, l’evento sportivo organizzato da Nuove Acque e patrocinato da...