Scadenze fiscali 2 marzo 2026 tra bollo auto e conguagli Irpef | cosa pagare

Il 2 marzo 2026 segna una data importante per contribuenti, sostituti d’imposta e titolari di partita Iva, con scadenze fiscali da rispettare. In quella giornata si devono effettuare pagamenti relativi al bollo auto e ai conguagli Irpef, rendendo il primo giorno del mese di marzo particolarmente rilevante per gli impegni fiscali di molte persone.

Il mese di marzo si apre con un lunedì ad alta tensione fiscale. Sebbene il calendario segni l’inizio della primavera, per contribuenti, sostituti d’imposta e titolari di partita Iva il 2 marzo 2026 rappresenta una giornata cruciale, ricca di appuntamenti con il Fisco. Il rinvio al primo giorno lavorativo del mese è dovuto al fatto che il termine naturale del 28 febbraio cade di sabato, mentre domenica 1° marzo non è considerata valida ai fini degli adempimenti. Ecco cosa c’è da sapere per non farsi trovare impreparati. Bollo auto, ultima chiamata per chi scade a gennaio Il primo adempimento riguarda i proprietari di veicoli con scadenza a gennaio 2026, chiamati a pagare la tassa automobilistica entro lunedì 2 marzo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

