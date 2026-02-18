Bollette Gas | Prezzi in Bilico tra Mercato Tutelato e Liberalizzato
Le tariffe del gas si muovono tra il mercato tutelato e quello liberalizzato, creando confusione tra i consumatori. La causa è il continuo cambiamento delle regole e dei prezzi, che rende difficile prevedere quanto si dovrà pagare ogni mese. Nei negozi e nelle case, le persone si chiedono quale opzione sia più conveniente, mentre le compagnie energetiche aggiornano le loro offerte.
Il costo del gas per le famiglie italiane rimane una preoccupazione centrale, con un impatto diretto sui bilanci domestici. Al 18 febbraio 2026, si registra una significativa differenza tra i prezzi del mercato tutelato e quelli del mercato, generando incertezza e difficoltà per chi deve scegliere l'offerta più adatta. Questa situazione riflette una complessità strutturale del sistema energetico nazionale, aggravata dalla recente crisi internazionale e dalla necessità di una transizione verso fonti.
