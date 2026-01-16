Allarme bomba e paura a bordo di un aereo della Turkish Airlines | atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Barcellona per un falso allarme bomba La causa era un sms sospetto

Un volo della Turkish Airlines, proveniente da Istanbul e diretto a Barcellona, ha effettuato un atterraggio di emergenza a causa di un falso allarme bomba. La segnalazione, originata da un SMS sospetto, ha determinato l’intervento delle autorità aeroportuali. L’incidente ha causato momenti di preoccupazione tra i passeggeri, ma si è trattato di un allarme infondato.

Un aereo della Turkish Airlines, partito da Istanbul e diretto a Barcellona, è stato costretto a un atterraggio d’emergenza in seguito a un presunto allarme bomba. Ieri, 15 gennaio, il velivolo è stato scortato fino all’aeroporto di Barcellona El Prat alle 11.50 circa da due caccia militari, alzatisi in volo dall’aeroporto militare di Saragoza. L’operatore aeroportuale Aena ha reso noto che i passeggeri del volo sono sbarcati uno alla volta, come da procedura. L’ente ha dichiarato: “Sono stati attivati i protocolli di sicurezza e le Forze di Sicurezza stanno valutando la situazione”. Dopo approfondite verifiche effettuate dalle forze di sicurezza, le autorità hanno accertato che a bordo dell’aereo non erano presenti ordigni e che l’allarme bomba che ha coinvolto l’Airbus A321 della Turkish Airlines era falso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

