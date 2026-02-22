Calusco Ci sono quattro persone nel fiume | maxi mobilitazione d’emergenza ma era un falso allarme

Un falso allarme ha scatenato una maxi mobilitazione a Calusco, dove alle 2 di notte si è segnalato che quattro persone si trovavano nel fiume. Le squadre di soccorso sono intervenute sul posto, ma si è scoperto che non c’erano persone in pericolo. La chiamata aveva generato un grande spiegamento di forze, anche se si trattava di un errore. La paura tra i residenti cresceva in quella notte.

Calusco. “Ci sono quattro persone nel fiume”. L’allarme è stato lanciato intorno alle 2 di domenica 22 febbraio. A udire le urla d’aiuto provenienti dalla riva del fiume Adda è stata una cittadina che, immediatamente, ha allertato i soccorsi che, prontamente, sono accorsi sul posto. A seguito della segnalazione, sono state attivate le squadre operative dei vigili del fuoco, con l’invio sul posto di personale Saf (Speleo Alpino Fluviale) e squadre di terra per la perlustrazione dell’area particolarmente impervia del territorio di Calusco. Nel corso delle operazioni è stato individuato e recuperato un giovane di nazionalità straniera, trovato in evidente stato di alterazione mentre vagava nel bosco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

«Quattro persone nel fiume», ma era un falso allarme. A Calusco notte di ricerche con elicotteriL'allarme era partito da un 27enne ucraino, reduce di guerra e con stress post-traumatico. Stava rivivendo un episodio di battaglia. È stato portato al Papa Giovanni XXIII. Impegnati droni, sommozzato ... rainews.it

