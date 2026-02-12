Blake Lively e Justin Baldoni sono arrivati in tribunale per un processo che coinvolge l’attrice. Durante l’udienza, i due hanno catturato l’attenzione con vestiti molto simili, dimostrando una vera sintonia in fatto di look. La rivalità in aula si combina con un’apparente affinità sulla moda, lasciando tutti a osservare le loro scelte di stile.

Un procedimento legale al quale, tra l'altro, se ne aggiunge un altro per estorsione civile, diffamazione e violazione della privacy, intentato da Baldoni verso l'attrice e il marito di lei Ryan Reynolds. Ironia della sorte però, i due antagonisti si sono presentati alla corte con due outfit molto, molto simili che hanno subito attirato l'attenzione di molti. Due look sicuramente diversi che, a un primo colpo d'occhio, risultano fortemente somiglianti.

© Vanityfair.it - Blake Lively e Justin Baldoni: rivalità in tribunale, sintonia in fatto di look

Il giudice Lewis Liman di New York ha suggerito a Blake Lively e Justin Baldoni di tentare un accordo extragiudiziale, posticipando l’udienza prevista.

