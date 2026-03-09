Via Don Morosini e il degrado nel quartiere | interviene la polizia

La polizia è intervenuta in via Don Morosini, nel centro della città, a causa del peggioramento delle condizioni di degrado nella zona. I residenti continuano a protestare, chiedendo interventi concreti da parte delle autorità comunali per affrontare lo stato di incuria e abbandono che interessa l’area. La situazione resta critica e al centro di discussioni tra cittadini e istituzioni.

Dopo le segnalazioni dei residenti, sul piede di guerra per la situazione, la questura ha programmato un monitoraggio della zona che si ripeterà anche nei prossimi giorni La situazione del degrado di via Don Morosini, nel centro del capoluogo, è ancora incandescente. I residenti del quartiere non smettono di protestare e di chiedere interventi risolutivi all'amministrazione comunale contro lo stato di abbandono e di incuria dell'intera zona, dove persone senza dimora trovano rifugio ogni notte e ogni giorno. Le numerose segnalazioni hanno spinto la questura a programmare interventi di controllo. E così questa mattina, 9 marzo, una pattuglia della squadra volante è intervenuta per ripristinare condizioni di ordine. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

