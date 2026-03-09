Latina | Polizia sgomera via Don Morosini fine al degrado

La polizia di Latina ha avviato un’operazione di controllo su via Don Morosini, portando allo sgombero di alcuni immobili e a un intervento mirato contro il degrado urbano nella zona. L’intervento è stato coordinato dalla Questura, che ha monitorato la situazione nel corso delle ultime settimane. L’operazione si è conclusa con l’allontanamento di persone e la messa in sicurezza degli edifici coinvolti.

La Questura di Latina ha attivato un monitoraggio straordinario su via Don Morosini, scatenando un'operazione di controllo contro il degrado urbano. Gli agenti della squadra volante hanno identificato e allontanato persone senza dimora che occupavano l'area, avviando una serie di verifiche anagrafiche per garantire la sicurezza del quartiere. Intervenuti oggi, lunedì 9 marzo 2026, i funzionari hanno risposto alle continue richieste dei residenti stanchi dell'abbandono della zona. La situazione è descritta come incandescente, con proteste costanti dei cittadini contro lo stato di incuria. L'azione non si limita a questo singolo intervento, ma fa parte di una strategia più ampia di deterrenza che proseguirà nei giorni successivi.