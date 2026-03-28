non solo petrolio come cina e russia hanno rivoluzionato il mercato globale del grano

Negli ultimi anni, il mercato globale del grano ha subito profonde trasformazioni, con la Cina e la Russia che hanno ampliato la loro influenza oltre il settore energetico, coinvolgendo anche le materie prime agricole. La guerra in Medio Oriente ha rafforzato questa tendenza, confermando come i conflitti internazionali influenzino non solo le regioni direttamente coinvolte ma anche i flussi di beni essenziali come il cibo e le risorse energetiche.

La guerra in Medio Oriente ha confermato ciò che già il conflitto in Ucraina aveva certificato agli occhi del mondo: tra le armi utilizzate, ci sono anche energia e flussi di materie prime. Prodotti alimentari inclusi. Il grano e i cereali, più di tutti, sono entrati prepotentemente nel gioco geopolitico tra potenze. Lasciando il maggior prezzo da pagare ai Paesi meno sviluppati e a quelli che dipendono dall’ export di derrate. Nel 2026 due imperi su tutti stanno vincendo la “guerra del grano”: Cina e Russia. La prima è arrivata a controllare il 45% delle scorte mondiali del cereale più consumato. La seconda si è confermata leader globale delle esportazioni, incrementando in termini di volume e influenza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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