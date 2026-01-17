PalaPiccolo tutto esaurito Juvecaserta all’assalto della vetta | arriva Livorno per la sfida che vale il primato
Domani, domenica 18, il PalaPiccolo di viale Medaglie d’Oro sarà pieno per la sfida tra Juvecaserta e Livorno, un incontro che può decidere la testa della classifica. L’evento, già esaurito da giorni, rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in corsa per il primato. Un match atteso con interesse dagli appassionati, che promette grande spettacolo sul parquet.
Tempo di lettura: 2 minuti Riflettori accesi domani, domenica 18, al PalaPiccolo di viale Medaglie d’Oro, già sold out da inizio settimana. In campo la Paperdi Juvecaserta 2021, attesa dalla sfida di cartello contro la Verodol CBD Pielle Livorno, una delle formazioni più accreditate per la promozione in Legadue. Una partita dal peso specifico elevatissimo: i bianconeri hanno l’occasione di agganciare Livorno in vetta alla classifica della Serie B Nazionale, mentre i labronici arrivano a Caserta forti di una striscia aperta di sette vittorie consecutive e del successo dell’andata al Pala Macchia (80-74). 🔗 Leggi su Anteprima24.it
