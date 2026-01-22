Syria canta Gabriella Ferri | la valigia rossa al De’ Servi

Cosa: Syria in scena con “Perché non canti più”, spettacolo tributo a Gabriella Ferri.. Dove e Quando: Teatro de’ Servi, Roma. Dal 29 gennaio al 1° febbraio.. Perché: Un viaggio emozionante attraverso inediti, disegni e pensieri custoditi in una valigia rossa.. Roma si prepara ad accogliere un evento che promette di toccare le corde più profonde della sua identità culturale e musicale. Non si tratta di un semplice concerto, né di una banale imitazione, ma di un atto d’amore profondo e rispettoso verso una delle voci più iconiche, struggenti e viscerali che la capitale abbia mai partorito: Gabriella Ferri. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Syria e Strabioli celebrano Gabriella Ferri al Teatro De' Servi di RomaEvento al Teatro De' Servi di Roma: Syria e Pino Strabioli in 'Syria - Perché non canti più', omaggio a Gabriella Ferri tra musica e ricordi. mentelocale.it

Gabriella Ferri, il docu che omaggia l'anima di RomaUna cantante, un'attrice, un'interprete, un clown, il simbolo di una città intera. Gabriella Ferri è riuscita, con la sua personalità dirompente, affascinante e ombrosa, a incarnare l'anima di Roma, ... ansa.it

Dagli anni d’oro di “Non ci sto” alle porte chiuse dell’industria discografica. Syria racconta senza vittimismo cosa le è successo dopo il successo. Licenziata via mail, esclusa da Sanremo e lontana dai riflettori, la cantante ha scelto di continuare con la musica a facebook