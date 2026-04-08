Dal 10 al 12 aprile, la Limonaia di Villa Torlonia sarà teatro della decima edizione del FrankenBierFest, un evento dedicato alle birre artigianali provenienti dalla regione della Franconia. Durante i tre giorni, i visitatori potranno assaggiare birre rare e tradizionali, prodotte secondo metodi artigianali, in un contesto che valorizza l’arte delle botticelle. La manifestazione si svolge nella storica cornice della villa romana.

Dal 10 al 12 aprile, la Limonaia di Villa Torlonia ospiterà la decima edizione del FrankenBierFest, un evento che porterà a Roma le birre artigianali della Franconia. L’iniziativa, coordinata da Publigiovane Eventi, mira a stabilire un collegamento diretto tra la Capitale e le zone rurali della regione tedesca. In questo spazio si presenteranno produzioni che sfuggono ai canali della grande distribuzione e dei negozi specializzati, poiché si tratta di bevande vive create per il consumo locale. Manuele Colonna, figura di riferimento internazionale per quanto riguarda la cultura brassicola di quest’area, ha curato una selezione di fusti rari.... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Birre rare della Franconia a Roma: l’arte delle botticelle a Villa Torlonia

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FrankenBierFest alla Limonaia di Villa TorloniaTorna a Roma il FrankenBierFest: dal 10 al 12 aprile, la Limonaia di Villa Torlonia ospita l’evento cult dedicato ai microbirrifici della Franconia. romatoday.it