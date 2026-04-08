Binari fermi da 7 anni alle porte di Bari | la verità sulla riapertura delle stazioni di Triggiano e Capurso

Da sette anni, i binari delle stazioni di Triggiano e Capurso sono stati chiusi, lasciando le aree deserte e i cancelli sbarrati. Le due stazioni si trovano alle porte di Bari e sono rimaste inattive, senza servizi di trasporto ferroviario attivi. La chiusura ha creato un divario tra i due comuni e la città principale, interrompendo il collegamento ferroviario. La questione della riapertura viene discussa da tempo, senza però esiti concreti.

C’è un confine invisibile, fatto di ruggine e cancelli sbarrati, che separa Triggiano e Capurso da Bari. Un confine che dura da quasi sette anni. Per chi vive nei due Comuni dell'area metropolitana più vicini al capoluogo regionale, il treno non è più un mezzo di trasporto, ma un ricordo sbiadito. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Incidente sulla ss100 verso Bari: coinvolte più auto, lunghe code da Triggiano Leggi anche: Incidente sulla statale 100 verso Bari: coinvolte più auto, lunghe code da Triggiano Temi più discussi: Pericolosa frana avanza e blocca la circolazione ferroviaria: treni fermi sulla linea Adriatica; Treni cancellati e ritardi di ore: l'infernale viaggio dei pugliesi fuori sede; I binari restano allagati, ancora sospesa la circolazione dei treni lungo la ferrovia adriatica; Frana a Petacciato, il Molise ripiomba nel caos e torna a dividere l'Italia: treni fermi sull'Adriatica e autostrada chiusa tra Vasto sud e Termoli. Persona investita sui binari a Firenze, treni fermi e cancellati da Milano a Salerno: ritardi fino a 90 minuti sull'Alta VelocitàDopo il blocco della circolazione intorno alle 11, la viabilità è stata ripristinata solo dopo le 12.15. L'incidente ha, però, fatto accumulare ai treni Alta velocità e Regionali numerosi minuti di ... ilmattino.it Frana in Molise, Italia spaccata in due: autostrada chiusa, ferrovie paralizzate. «Binari deformati, ci vorranno settimane»Il risveglio di una frana storica a Petacciato, nel Basso Molise, ha letteralmente spaccato in due l'Italia nel pomeriggio di oggi, martedì ... msn.com A Struppa c’è una residenza per anziani che ha deciso di non arrendersi al silenzio. Si chiama rsa Doria e da qualche tempo ha due vagoni di treno di fine Novecento fermi sui binari corti di un corridoio - facebook.com facebook Torrente esonda e allaga i binari. Interrotta la linea Adriatica, passeggeri fermi per ore alla stazione di Ancona x.com