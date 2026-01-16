Incidente sulla statale 100 verso Bari | coinvolte più auto lunghe code da Triggiano

Stamattina si è verificato un incidente sulla statale 100 in direzione di Bari, nei pressi dello svincolo per Ikea. L'incidente, che ha coinvolto più veicoli, ha causato lunghe code a partire da Triggiano, creando disagi alla circolazione mattutina. Sul luogo sono presenti le forze dell'ordine per gestire la situazione e ripristinare la normale viabilità.

Mattinata complicata per gli automobilisti in ingresso a Bari. Un incidente stradale si è verificato sulla strada statale 100 in direzione Bari, nei pressi dello svincolo per Ikea, quando erano circa le 8, coinvolgendo più automobili.Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i.

