Incidente sulla ss100 verso Bari | coinvolte più auto lunghe code da Triggiano

Stamattina sulla ss100, vicino allo svincolo per Ikea, si è verificato un incidente che ha coinvolto più veicoli, causando lunghe code in direzione di Bari. La compagnia delle forze dell’ordine è intervenuta per gestire la situazione, che ha rallentato il traffico in ingresso alla città. Si consiglia agli automobilisti di percorrere percorsi alternativi e di prestare attenzione alle indicazioni sul posto.

Mattinata complicata per gli automobilisti in ingresso a Bari. Un incidente stradale si è verificato sulla strada statale 100 in direzione Bari, nei pressi dello svincolo per Ikea, quando erano circa le 8, coinvolgendo più automobili.Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Incidente mortale sulla A8, autostrada chiusa e lunghe code verso Milano Leggi anche: Schianto tra auto in tangenziale: tre persone coinvolte e lunghe code Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. L’ultimo saluto ad Andrea Liddi: una folla di giovani alla chiesa del Redentore; Tragedia a Bari: due giovani perdono la vita in prova Moto su strada vietata, indagini in corso sui cellulari sequestrati; Bari, tragedia SS100: disposte le autopsie per i due giovani morti in moto. Procura apre fascicolo per omicidio stradale. Bari: incidente mortale sulla complanare della SS100: muoiono due giovanissimi - Incidente mortale sulla complanare della SS100 tra Mungivacca e Triggiano: due 17enni hanno perso la vita durante la prova di una moto. trmtv.it

Bari piange Davide Capuozzo e Andrea Liddi: continuano le indagini sull’incidente stradale - La Procura di Bari ha disposto il sequestro di due moto e di quattro telefoni cellulari nell’ambito dell’inchiesta per omicidio stradale a carico di ... giornaledipuglia.com

Bari, incidente sulla SS 100: tre veicoli coinvolti e due feriti. Traffico rallentato - Un incidente stradale ha coinvolto tre autovetture questa mattina sulla SS 100 all'altezza dello svincolo per Cellamare, in direzione Taranto, provocando il ferimento lieve delle tre persone a bordo ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Incidente auto moto alla prima rotatoria per chi arriva su via Amendola dalla ss100. Pare che l'automobilista si sia dileguato. Asfalto scivoloso per perdita olio. Attenzione. - facebook.com facebook

Bari, incidente sulla SS 100: tre veicoli coinvolti e tre feriti. Traffico rallentato. x.com

