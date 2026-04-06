Ponte Lambro cagnolino intrappolato in una tubazione di scolo dell’acqua | salvato dai vigili del fuoco

A Ponte Lambro, in provincia di Como, un cagnolino rimasto intrappolato in una tubazione di scolo delle acque chiare è stato recuperato dai vigili del fuoco. L’intervento si è svolto il 6 aprile 2026 e ha visto i soccorritori impegnati a estrarre l’animale dalla condotta. Nessuna altra persona o animale è rimasto coinvolto nell’incidente.

Ponte Lambro (Como), 6 aprile 2026 – Un cagnolino era rimasto intrappolato nella tubazione di scolo delle acque chiare a Ponte Lambro, in provincia di Como, ma è stato salvato dai vigili del fuoco. L’allarme. La sera di Pasqua, verso le 22, un uomo stava passeggiando quando, all’improvviso, ha sentito abbaiare forte e ripetutamente lungo la SP Arosio-Canzo in direzione Canzo, a Ponte Lambro. Una sorta di richiesta di aiuto alla quale l’uomo ha dato attenzione. E, per questo, ha chiamato i vigili del fuoco. Vigili del fuoco in azione. Sul posto sono subito intervenuti i pompieri del distaccamento di Canzo che, dopo diversi tentativi, sono riusciti a individuare l’esatta posizione del cane, rimasto incastrato all’interno di una tubazione di scolo delle acque chiare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ponte Lambro, cagnolino intrappolato in una tubazione di scolo dell’acqua: salvato dai vigili del fuoco Leggi anche: Ponte Lambro, chihuahua intrappolato nel canale di scolo: salvato dai vigili del fuoco Gatto rimane intrappolato in una canna fumaria in disuso: salvato dai vigili del fuocoL’animale, precipitato per circa tre metri all’interno del condotto, non era in grado di risalire autonomamente.