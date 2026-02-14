Napoli trapianto cuore bimbo | sequestrato box trasporto organo Fico

A Napoli, un bambino di due anni ha ricevuto un trapianto di cuore, ma le autorità hanno sequestrato il contenitore usato per il trasporto dell’organo. Il fatto ha portato all’apertura di un’indagine, con sei medici coinvolti nel caso. La polizia ha fermato il box durante un controllo di routine e ora esamina se ci siano state irregolarità nel procedimento.

Napoli, trapianto cardiaco a un bimbo di due anni: indagine su un contenitore sequestrato e sei medici indagati. Un trapianto di cuore eseguito lo scorso 23 dicembre al Monaldi di Napoli è al centro di un'indagine che ha portato al sequestro del contenitore utilizzato per il trasporto dell'organo. Il piccolo paziente, un bambino di due anni, è tuttora in coma farmacologico. La Procura vuole accertare se le condizioni del cuore durante il trasporto abbiano influito sull'attuale stato di salute del bambino. L'indagine e il sequestro del box di trasporto. I carabinieri del Nas di Napoli, su delega della Procura, hanno sequestrato il box di trasporto, un sistema di conservazione progettato per mantenere l'organo a temperature controllate durante il trasferimento da Bolzano.