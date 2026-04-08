Bimbo di un anno ingerisce hashish | ricoverato in pediatria al Maggiore

Un bambino di un anno è stato ricoverato negli ultimi giorni nel reparto di Pediatria di un ospedale di Parma dopo aver ingerito hashish. Le autorità sanitarie stanno indagando sull’accaduto, mentre i medici monitorano le sue condizioni. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla presenza di sostanze stupefacenti tra i rischi per i più piccoli. La famiglia del bambino non ha ancora fornito dettagli sulle circostanze dell’incidente.

Un bambino di solo un anno è stato ricoverato, nei giorni scorsi, nel reparto di Pediatria dell'Ospedale Maggiore di Parma dopo aver ingerito hashish. Lo riporta la Gazzetta di Parma. L'allarme è scattato quando il piccolo, che si trovava con i genitori nel giorno di Pasquetta, nel corso di una. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Bimba di un anno ingerisce hashish a Nola: ricoverata, padre denunciatoUna bambina di un anno è stata ricoverata in ospedale a Nola dopo aver ingerito una piccola quantità di hashish. Nola. Bimba di un anno ingerisce hashish e finisce in ospedale: denunciato il padrePaura nella tarda serata di ieri a Nola, dove una bambina di appena un anno è stata ricoverata in ospedale dopo aver ingerito una modica quantità di... Temi più discussi: Si finge il padre di un bimbo di 8 anni e cerca di rapirlo, arrestato; Dentro la Notizia: Si finge padre di un bimbo di 8 anni e cerca di rapirlo: arrestato Video; Ore 14 2025/26 - Bergamo, si finge padre di un bimbo di 8 anni e tenta di rapirlo - 31/03/2026 - Video; Si finge il padre di un bimbo di 8 anni e cerca di rapirlo: arrestato 30enne. Tragedia a Patti, muore una bimba di un anno al pronto soccorsoUna bimba di un anno è morta nella mattinata di oggi, venerdì 3 aprile 2026, al Pronto soccorso dell’ospedale Barone Romeo di Patti, nel Messinese. La notizia ha colpito profondamente la comunità lo ... alphabetcity.it Bimbo di un anno e mezzo chiuso in auto: la madre disperata e il salvataggio lampo dei vigiliÈ accaduto a Rignano Flaminio, in provincia di Roma. L'amministrazione comunale: un grande ringraziamento da parte di tutta la cittadinanza agli agenti di polizia locale ... romatoday.it Alberto Angela: «Io, bimbo, e le dirette di papà sulle imprese dell'Apollo 8. Lui capiva il futuro» x.com La famiglia del bimbo morto dopo il trapianto di cuore querela il chirurgo Oppido per le parole a Mi manda Rai 3 - facebook.com facebook