Bimbo di un anno ingerisce hashish | ricoverato in pediatria al Maggiore

Da parmatoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino di un anno è stato ricoverato negli ultimi giorni nel reparto di Pediatria di un ospedale di Parma dopo aver ingerito hashish. Le autorità sanitarie stanno indagando sull’accaduto, mentre i medici monitorano le sue condizioni. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla presenza di sostanze stupefacenti tra i rischi per i più piccoli. La famiglia del bambino non ha ancora fornito dettagli sulle circostanze dell’incidente.

Un bambino di solo un anno è stato ricoverato, nei giorni scorsi, nel reparto di Pediatria dell'Ospedale Maggiore di Parma dopo aver ingerito hashish. Lo riporta la Gazzetta di Parma. L'allarme è scattato quando il piccolo, che si trovava con i genitori nel giorno di Pasquetta, nel corso di una. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Bimba di un anno ingerisce hashish a Nola: ricoverata, padre denunciatoUna bambina di un anno è stata ricoverata in ospedale a Nola dopo aver ingerito una piccola quantità di hashish.

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