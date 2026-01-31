Nola, una bambina di un anno è finita in ospedale dopo aver ingerito hashish. La piccola è stata soccorsa dai sanitari e portata d’urgenza in ospedale. Il padre della bambina è stato denunciato dalle forze dell’ordine. La vicenda ha suscitato molta preoccupazione tra i residenti.

Paura nella tarda serata di ieri a Nola, dove una bambina di appena un anno è stata ricoverata in ospedale dopo aver ingerito una modica quantità di hashish. L’allarme è scattato poco prima della mezzanotte, quando il personale sanitario ha richiesto l’intervento dei carabinieri per chiarire le circostanze dell’accaduto. I militari sono intervenuti presso il presidio ospedaliero su segnalazione dei sanitari che avevano in cura la piccola. Subito sono stati avviati gli accertamenti per comprendere come la sostanza stupefacente fosse finita nella disponibilità della bambina. Dalle verifiche è emersa la responsabilità del padre della minore, un 26enne residente di Brusciano e già noto alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Nola. Bimba di un anno ingerisce hashish e finisce in ospedale: denunciato il padre

Approfondimenti su Nola Bambina

Una bambina di un anno è finita in ospedale dopo aver mangiato del “fumo” trovato in casa.

Una bambina di 10 mesi è stata ricoverata all’ospedale di Treviso dopo aver ingerito un biscotto contenente hashish.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Nola Bambina

Argomenti discussi: Nola, bambina ingerisce hashish e finisce in ospedale: denunciato il papà; Bimba mangia l’hashish del padre e si sente male, ricoverata. Il genitore è stato denunciato; Se lo racconti in giro arrivano gli spiriti maligni: 14enne abusata sessualmente dagli zii, arrivano le condanne definitive; Ceraso, il dono di Azzurra: dal dolore dei genitori una speranza per altri bambini.

Paura a Nola, bimba di un anno ingoia hashish: denunciato il padreNotte di paura a Nola, bimba di un anno ricoverata in ospedale dopo avere ingerito hashish. Denunciato il padre, un 26enne di Brusciano già noto alle forze dell'ordine. Ieri sera, intorno alla ... lostrillone.tv

Nola, bambina ingerisce hashish e finisce in ospedale: denunciato il papàIeri sera poco prima della mezzanotte i carabinieri sono intervenuti all'ospedale di Nola su segnalazione del personale sanitario. Poco prima era stata ricoverata una bimba di un anno ... ilmattino.it

Dell'Anno Bomboniere UNICA SEDE nel Centro Storico di Nola -. KATO · Turn The Lights Off (Radio Edit). Bomboniere 2026 #homedecor #bomboniere #primacomunione #battesimo #bambini - facebook.com facebook