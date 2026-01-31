Bimba di un anno ingerisce hashish a Nola | ricoverata padre denunciato

Una bambina di un anno è finita in ospedale a Nola dopo aver ingerito una piccola quantità di hashish. I medici l’hanno trovata in condizioni stabili, ma la polizia ha già denunciato il padre. La sostanza sarebbe stata lasciata in casa, e ora si indaga su come sia arrivata tra le mani della bambina.

Una bambina di un anno è stata ricoverata in ospedale a Nola dopo aver ingerito una piccola quantità di hashish. Dagli accertamenti dei carabinieri sarebbe emersa la responsabilità del padre, ora denunciato. Momenti di grande apprensione a Nola, dove una bambina di appena un anno è stata trasportata in ospedale dopo aver ingerito una modesta dose di hashish. La piccola è stata immediatamente sottoposta alle cure necessarie e trattenuta in osservazione per ulteriori controlli medici. A far scattare l'intervento delle forze dell'ordine è stata la segnalazione dei medici, che hanno allertato i Carabinieri una volta accertata la natura della sostanza ingerita.

