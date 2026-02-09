Super Bowl 2026 tifosi affollano pub a Milano per assistere alla partita

Tifosi americani e italiani si sono ritrovati in un pub di Milano per seguire la finale del Super Bowl 2026. Molti hanno lasciato gli Stati Uniti per assistere alla partita tra Seattle Seahawks e New England Patriots. L’atmosfera è calda e piena di entusiasmo, con le tv accese e le bandiere sventolanti. La città si anima di voci e colori mentre le due squadre si affrontano sul campo.

Alcuni dei tantissimi americani giunti a Milano per le Olimpiadi invernali si sono radunati in un pub per assistere, insieme anche a degli italiani, al Super Bowl 2026 tra Seattle Seahawks e New England Patriots. L’ultimo atto della stagione del football Nfl è tra gli eventi più attesi dell’anno anche per il suo halftime show che quest’anno ha visto l’esibizione della superstar portoricana Bud Bunny. Nel locale milanese la tensione e l’emozione per il match era palpabile. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Super Bowl 2026, tifosi affollano pub a Milano per assistere alla partita Approfondimenti su Super Bowl 2026 Olimpiadi 2026, cresce l'attesa a Milano: giornalisti, atleti e tifosi affollano piazza del Duomo A Milano si respira già aria di attesa per le Olimpiadi invernali del 2026. Dal Super Bowl alle Olimpiadi Milano-Cortina e l'aurora boreale: i viaggi imperdibili del 2026, prezzi, consigli e itinerari Il 2026 si avvicina, portando con sé eventi di grande richiamo come il Super Bowl, le Olimpiadi Milano-Cortina e l’aurora boreale. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Super Bowl 2026 Argomenti discussi: Super Bowl 2026, tifosi affollano pub a Milano per assistere alla partita; Super Bowl, oltre un miliardo di introiti, show e tifo: tutta l'America si ferma; Apple Music lancia Verso l’Halftime di Bad Bunny in attesa del Super Bowl LX; Super Bowl 2026, stanotte la finale tra New England Patriots e Seattle Seahawks: dove vederla in tv, orario, inno e Halftime Show. Super Bowl 2026, tifosi affollano pub a Milano per assistere alla partita(LaPresse) Alcuni dei tantissimi americani giunti a Milano per le Olimpiadi invernali si sono radunati in un pub per assistere, insieme anche a ... stream24.ilsole24ore.com Super Bowl 2026: quando si gioca e dove vederlo in TV e in streamingI tifosi di tutto il mondo si preparano per uno dei match più importanti dell'anno. Il Super Bowl 2026 promette ancora una volta grandi emozioni, così come è stato nelle ultime edizioni di uno degli ... tag24.it La prima uscita ufficiale di Kim Kardashian e Lewis Hamilton Ecco l’imprenditrice e il pilota di Formula 1 al Super Bowl, sugli spalti del Levi’s Stadium di Santa Clara. Dietro di loro, Kendall e Tyler, The Creator. I dettagli della love story sul sito, al link in bio e facebook Il Super Bowl ai #Seahawks, per #Trump ‘uno schiaffo agli #Usa’ x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.