Super Bowl 2026 tifosi affollano pub a Milano per assistere alla partita
Tifosi americani e italiani si sono ritrovati in un pub di Milano per seguire la finale del Super Bowl 2026. Molti hanno lasciato gli Stati Uniti per assistere alla partita tra Seattle Seahawks e New England Patriots. L’atmosfera è calda e piena di entusiasmo, con le tv accese e le bandiere sventolanti. La città si anima di voci e colori mentre le due squadre si affrontano sul campo.
