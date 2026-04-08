Lucas Biglia, ex centrocampista di lunga esperienza tra le squadre di Serie A, ha recentemente annunciato il suo passaggio al ruolo di allenatore. Dopo aver trascorso molti anni sui campi di calcio professionistici, ha deciso di intraprendere questa nuova strada, lasciando il calcio giocato. In passato, ha spiegato di aver lasciato la Lazio e il Milan perché sentiva di non essere adeguatamente valorizzato.

Dopo una vita sui campi di calcio, Lucas Biglia ha intrapreso un nuovo percorso: quello per diventare tecnico a tutti gli effetti. L'ex calciatore del Milan, intervistato dai microfoni di Clarin, ha voluto parlare un po' del suo percorso, facendo riferimento anche alla sua passata carriera calcistica al Milan. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito, riportate dal Corriere dello Sport: Milan, le parole di Biglia sul suo nuovo percorso lavorativo legato comunque al mondo del calcio:«Sono entusiasta, continuo a formarmi. A settembre inizierò il corso Uefa Pro, ma già adesso potrei allenare un po’ ovunque tranne che in Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Biglia: “Alla Lazio e al Milan sono andato via perché sentivo di non essere apprezzato”

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