Leonardo Bonucci, protagonista di 'Legends Road' su DAZN, riflette sull’esperienza al Milan e sull’influenza di Allegri. L’ex difensore sottolinea come il periodo trascorso in rossonero abbia contribuito alla sua crescita personale, evidenziando il ruolo importante del rapporto con l’allenatore. Un confronto sincero che mette in luce aspetti della carriera e delle relazioni professionali vissute nel corso degli anni.

"Nella mia vita ho sempre guardato il bicchiere mezzo pieno e l'essere andato al Milan mi ha migliorato a livello umano". Queste le parole dell'ex difensore rossonero Leonardo Bonucci. L'ex calciatore è stato protagonisti di 'Legends Road' format di DAZN. Ecco l'estratto sul Diavolo: "Ho cominciato a conoscere di più me stesso e poi mi ha permesso di conoscere Rino (Gattuso n.d.r.). Conoscere Rino da allenatore e comunque condividere il percorso da novembre a giugno, a luglio anzi perché poi ho ricominciato anche il ritiro, mi ha permesso di far parte oggi del suo staff nella Nazionale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bonucci: “L’essere andato al Milan mi ha migliorato a livello umano. Il rapporto con Allegri …”

Cremonese, Terracciano: “Il Milan mi ha insegnato a livello umano e tecnico-tattico. Ora non voglio fermarmi”Filippo Terracciano, attualmente in prestito alla Cremonese, riflette sull’esperienza con il Milan, sottolineando come l’ambiente rossonero abbia contribuito alla sua crescita sia dal punto di vista umano che tecnico-tattico.

Leggi anche: “Pensavo di dover smettere di bere caffè ma quando l’ho fatto non sono migliorato. Quando la colonscopia mi ha fatto scoprire il cancro credo di essere andato in shock”: parla James Van Der Beek

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Bonucci: Quello con la Nazionale è stato un rapporto viscerale; Il vero rapporto con Allegri, la scelta di tornare alla Juve e il retroscena su Cardiff: le verità di Leonardo Bonucci; Bonucci: Conte ci ha fatto capire la Juve, se pareggia non dorme. Come creò la BBC in due giorni; Come si batte l'Inghilterra? Wembley, il 3 dei tifosi inglesi e la zampata della leggenda: il trionfo dell'Italia a EURO 2020 raccontato da Leo Bonucci.

Bonucci, retroscena Juve: Sento i ragazzi, ecco che pensano di Spalletti. Chiellini ha un sogno...Unisciti alla Community Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su noti ... tuttosport.com

Bonucci: Con Conte abbiamo capito cosa vuol dire essere Juventus e vincere con la Juventus. Sui trionfi, la BBC e Vialli...Leonardo Bonucci intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A per la rubrica Storie di Serie A. Il suo lungo intervento: I primi calci Il calcio è sempre stato parte della ... tuttojuve.com

#Bonucci: «Con #Conte abbiamo capito cosa vuol dire essere Juventus e vincere con la #Juventus». A Radio Tv Serie A: «Ci ha trasmesso una mentalità ben precisa dove come dice la famosa frase vincere è l'unica cosa che conta». https://www.ilnapolista.it/ - facebook.com facebook

Le parole di #Bonucci a Dazn x.com