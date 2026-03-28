Como ottima partenza per il luna park | finiti subito i braccialetti per gli sconti

Il luna park di Muggiò ha aperto i battenti alle 14 di sabato 28 marzo. Fino a sera, i visitatori hanno acquistato rapidamente i braccialetti per gli sconti, esaurendoli in breve tempo. La giornata ha visto una forte affluenza di pubblico, con molte persone che si sono presentate all’ingresso poco dopo l’apertura.

Partenza lanciata per il luna park di Muggiò, che ha aperto ufficialmente i battenti nel pomeriggio di sabato 28 marzo alle 14.30. Fin dai primi minuti si è capito che sarebbe stata una giornata diversa: tante famiglie, bambini e ragazzi hanno affollato l’area, dando vita a un avvio subito molto partecipato. Complice anche il clima piacevolmente primaverile, con temperature miti e cielo sereno, il luna park è diventato fin da subito una meta privilegiata per trascorrere il pomeriggio all’aperto. Grande entusiasmo per l’iniziativa dedicata ai più piccoli: i braccialetti sconto, distribuiti ai primi 500 bambini, sono andati letteralmente a ruba. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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