Jakirovic si presenta | Inter passo più grande della carriera Mi ispiro a Bastoni Poi svela il retroscena su Sucic

Jakirovic si presenta come nuovo acquisto dell’Inter, definendo questa esperienza come la più importante della sua carriera. Ha inoltre dichiarato di ispirarsi a Bastoni e ha condiviso un retroscena su Sucic. Queste prime parole sono state rilasciate ai canali ufficiali del club, offrendo un primo sguardo sulla sua integrazione nel team nerazzurro.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.