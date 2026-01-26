Jakirovic si presenta | Inter passo più grande della carriera Mi ispiro a Bastoni Poi svela il retroscena su Sucic
Jakirovic si presenta come nuovo acquisto dell’Inter, definendo questa esperienza come la più importante della sua carriera. Ha inoltre dichiarato di ispirarsi a Bastoni e ha condiviso un retroscena su Sucic. Queste prime parole sono state rilasciate ai canali ufficiali del club, offrendo un primo sguardo sulla sua integrazione nel team nerazzurro.
Inter News 24 Jakirovic, nuovo acquisto dell’Inter, si è presentato ai canali ufficiali del club nerazzurro: le sue primissime dichiarazioni. Il futuro dell’Inter continua a tingersi di croato. Dopo le visite mediche e la firma, il club ha ufficializzato l’arrivo di Leon Jakirovic, giovanissimo difensore prelevato dalla Dinamo Zagabria per una cifra vicina ai 5 milioni di euro (bonus inclusi). Il classe 2008 rappresenta un investimento mirato per la difesa di Cristian Chivu, confermando l’Inter capolista a 52 punti come polo d’attrazione per i migliori talenti europei. Jakirovic si presenta: le dichiarazioni. 🔗 Leggi su Internews24.com
Le prime parole di Jakirovic da interista: “Il passo più importante della mia carriera”
Leon Jakirovic, giovane difensore croato nato nel 2008, è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter.
Inter, UFFICIALE l’acquisto di Jakirovic: Un sacco di domande a SucicJakirovic è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter: Quando l'Inter chiama, non ti fai troppe domande. Guardo come gioca Bastoni ... interlive.it
Jakirovic all'Inter, il Ds della Dinamo Zagabria: Agenti non convinti del percorso quiAdesso è anche ufficiale, Leon Jakirovic (18 anni) è un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore croato classe 2008 lascia la Dinamo. tuttomercatoweb.com
Jakirovic si presenta ai suoi nuovi tifosi Appena trasferitosi dalla Dinamo Zagabria, il classe 2008 si aggregherà all’Inter U23. Il croato, a Inter Tv, ha già rilasciato le sue prime parole da nerazzurro, con la voglia di farsi conoscere #Inter #Jakirovic #Sp x.com
Il difensore classe 2008 si presenta così al mondo Inter - facebook.com facebook
