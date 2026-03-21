Nelle ultime ore sui social si è diffusa una foto che mostra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice in atteggiamenti che hanno alimentato le speculazioni sul fatto che la conduttrice sia in attesa del primo figlio. La fotografia, condivisa da alcuni follower, ha suscitato numerosi commenti e ipotesi tra gli utenti, senza che ci siano state conferme ufficiali da parte dei diretti interessati.

Scoppia il rumor sulla coppia Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: una foto sospetta fa parlare i fan di una possibile cicogna in arrivo. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Il momento difficile di Bianca Guaccero, colpita da un grave lutto: le sue parole sono strazianti Nel mondo dello spettacolo basta spesso un dettaglio per far nascere un gossip destinato a diffondersi rapidamente sui social. Una fotografia, un gesto o un particolare fisico possono infatti diventare in poche ore il centro di discussioni tra fan e curiosi. È quello che sta accadendo in queste ore attorno a Bianca Guaccero, una delle conduttrici più amate della televisione italiana. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Bianca Guaccero è incinta? Scoppia il gossip per una foto sospetta: primo figlio con Giovanni Pernice?

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