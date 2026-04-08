Bianca Guaccero ha deciso di chiarire le voci che circolavano su una possibile gravidanza e sul matrimonio con Giovanni Pernice. La conduttrice ha parlato pubblicamente, spiegando la sua versione dei fatti e mettendo fine alle speculazioni che si erano diffuse negli ultimi tempi. La sua dichiarazione si concentra sulla situazione attuale tra lei e il ballerino, senza aggiungere altri dettagli o commenti.

Bianca Guaccero mette a tacere i rumors su gravidanza e matrimonio con Giovanni Pernice. La conduttrice rompe il silenzio e racconta come stanno davvero le cose tra lei e il ballerino di Ballando con le Stelle. I giornali l’avevano già sposata. Qualcuno l’aveva persino messa incinta, con tanto di immagini generate dall’intelligenza artificiale a fare da corredo visivo. Ma Bianca Guaccero, conduttrice amatissima e protagonista indiscussa dell’ultimo gossip italiano, ha deciso di parlare chiaro. E lo ha fatto con quella leggerezza ironica che la contraddistingue, smontando pezzo per pezzo ogni voce circolata nelle ultime settimane sulla sua relazione con Giovanni Pernice. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Bianca Guaccero sgancia la bomba: la verità su gravidanza e matrimonio con Giovanni Pernice

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“Niente matrimonio e figli con Giovanni Pernice”, la dichiarazione di Bianca GuacceroBianca Guaccero ha smentito le voci sulla gravidanza e sul matrimonio con Giovanni Pernice: le sue parole.

Bianca Guaccero e Giovanni Romantici la Foto

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