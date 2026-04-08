Bianca Guaccero ha dichiarato di aver bisogno di più tempo prima di parlare di matrimonio o di un possibile figlio con Giovanni Pernice. La conduttrice ha precisato di non avere ancora deciso se ci saranno nozze o prole, frenando così le speculazioni che circolano su una possibile unione futura. La coppia non ha ancora annunciato piani concreti riguardo a questi progetti.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice presto si sposeranno? Oppure avranno un figlio? La conduttrice frena tutte queste ipotesi "hanno bisogno di tempo" Bianca Guaccero e Giovanni Pernicestanno insieme da circa un anno e mezzo. Una simpatia nata dietro le quinte diBallando con le stellema ben presto diventata qualcosa di più. Oggi è una relazione importante per entrambi che porta anche a viversi a distanza. Infatti Giovanni è spesso a Londra per lavoro ma, ogni volta che può, torna a Roma dalla sua Bianca, dove qui vive con sua figlia di 10 anni, Alice. Infatti la conduttrice è già mamma e sicuramente ciò è un grande ostacolo al pensiero di diventare nuovamente mamma. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bianca Guaccero frena sul matrimonio e un figlio con Giovanni Pernice

Che succede tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice? Lei frena gli entusiasmi: niente matrimonio! Ecco il motivoTra aspettative, indiscrezioni e sogni già cuciti addosso, la storia tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice finisce al centro del gossip.

“Niente matrimonio e figli con Giovanni Pernice”, la dichiarazione di Bianca GuacceroBianca Guaccero ha smentito le voci sulla gravidanza e sul matrimonio con Giovanni Pernice: le sue parole.

Bianca Guaccero, nozze in vista con Giovanni Pernice.

Si parla di: Bianca Guaccero: Io, outsider del gossip e dei salotti, ho trovato l’amore in diretta tv.

Bianca Guaccero frena con Pernice: Non funziona come a Beautiful, la smentita sul gravidanza e matrimonioLa conduttrice si apre sul rapporto col celebre ballerino conosciuto a Ballando Con le Stelle, svelando di volerci andare piano e godersi il momento insieme. libero.it

Che succede tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice? Lei frena gli entusiasmi: niente matrimonio! Ecco il motivoBianca Guaccero e Giovanni Pernice sono in procinto di sposarsi? In realtà no: ecco il motivo di questa brusca frenata. donnapop.it