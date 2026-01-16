Non me l’aspettavo proprio Bianca Guaccero che compleanno | la sorpresa di Giovanni Pernice

Il 15 gennaio Bianca Guaccero ha festeggiato i suoi 45 anni, condividendo con i followers un momento speciale. Per l’occasione, ha ricevuto una sorpresa da Giovanni Pernice, che ha reso la giornata ancora più significativa. Con un tocco di ironia, la conduttrice ha raccontato i dettagli di questa ricorrenza, dimostrando ancora una volta il suo carattere autentico e naturale.

Il 15 gennaio per Bianca Guaccero non è stato un compleanno qualunque. La conduttrice ha spento 45 candeline e ha scelto di raccontarlo ai suoi follower con l'arma che più le appartiene, l'ironia. Sul suo profilo Instagram è apparso un video leggero e autoironico: Bianca si avvicina sorridente a una torta con sopra 35 candeline, pronta a soffiare, ma quando il numero cambia e il tre si trasforma in un quattro, il sorriso si spegne. Si allontana, finge delusione, poi torna indietro con il broncio e soffia comunque sulle fiamme, regalando ai fan un ritratto sincero e divertito del suo rapporto con il tempo che passa.

