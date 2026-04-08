In venti paesi le scommesse sportive rappresentano una fonte significativa di finanziamento per il calcio, contribuendo al rilancio del settore. Il nuovo presidente della federazione calcistica italiana dovrà discutere questa questione con il Governo, considerando diversi modelli di gestione e regolamentazione adottati altrove. La relazione tra scommesse e calcio si inserisce in un quadro internazionale dove le entrate provenienti dal gioco d’azzardo sono sempre più rilevanti per il sostegno delle attività sportive.

Rilanciare il calcio italiano. Facile a dirsi, molto meno a farsi. Ma se il nuovo presidente federale vorrà - come gli si chiede - passare in fretta dalle parole ai fatti ha assoluto bisogno di nuovi fondi. In un momento di crisi economica come questo, nessuno pretende dagli italiani mezzo sacrificio per favorire lo sport e in particolare il calcio (nonostante resti per lo Stato uno dei settori con il maggior ritorno sul fronte investimenti). Una delle chiavi per avvicinarci agli altri campionati e allinearci, anche dal punto di vista degli aiuti, a molti Paesi europei, riguarda le scommesse e in particolare il riconoscimento di una percentuale della raccolta che lo Stato ottiene dal betting a chi organizza gli eventi su cui si punta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Betting e rilancio del calcio: così le scommesse finanziano il movimento in venti paesi

Leggi anche: Venti Paesi coinvolti, choc economico e corsa alle armi: così la guerra in Iran è diventata globale

Leggi anche: Così le infrastrutture sono decisive per il rilancio del Paese

Temi più discussi: Betsson e Inter, le nuove frontiere degli accordi commerciali tra i giganti del betting e il mondo del pallone; Nuovi siti scommesse 2026 e novità di aprile; Pronostici Basket NBA WEEK 25. Nuggets in rilancio; La ricetta per curare il calcio italiano: stadi, vivai e l'aiuto del Governo per uscire dall'incubo.

Betting e rilancio del calcio: così le scommesse finanziano il movimento in venti paesiIl nuovo presidente Figc dovrà tornare a parlarne con il Governo. Tanti i modelli da cui prendere spunto: dall’1,8% francese al generoso 3,5% del Portogallo ... gazzetta.it

Betsson e Inter, le nuove frontiere degli accordi commerciali tra i giganti del betting e il mondo del palloneIl rapporto tra il calcio italiano e il mondo delle scommesse è stato segnato da un quadro normativo particolarmente restrittivo: con l’entrata in vigore del Decreto Dignità, infatti, le società di Se ... msn.com

DOVE STIAMO SPROFONDANDO Quello che è accaduto a Madrid non è tollerabile. Le Scommesse sono il CANCRO dello sport. No al betting. Basta abusi. Non è rimandabile un ripensamento, meglio uno sport più povero #NoAlBetting #Scommesse #a x.com

Davis Nziku. Senny Motion, Enoplat · My Gee. MATCHDAY Inter Milan Roma Stadio Guiseppe Serie A 21:45 EAT 11.67 3.90 25.20 @galsportbettingtz - facebook.com facebook