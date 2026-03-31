Così le infrastrutture sono decisive per il rilancio del Paese

Ieri a Milano si è svolto un convegno organizzato da Il Giornale e Moneta, moderato dal direttore del quotidiano. L’evento si è tenuto presso la Fondazione Feltrinelli e ha trattato il ruolo delle infrastrutture, come ferrovie, ponti e strade, nel rilancio del Paese. Vari relatori hanno discusso delle priorità di investimento e sviluppo nel settore.

«Ferrovie, ponti e strade. Costruire il domani», è stato il convegno organizzato ieri da Il Giornale e Moneta e moderato dal direttore del quotidiano, Tommaso Cerno, tenutosi alla Fondazione Feltrinelli di Milano. Il tema centrale dell’evento, è stato il ruolo che le infrastrutture stanno assumendo in un contesto globale segnato da incertezza e trasformazioni profonde. Infatti ponti, strade e ferrovie non sono solamente opere ingegneristiche, ma strumenti attraverso cui si disegna il futuro dei territori e delle comunità, con un impatto concreto sullo sviluppo, sulla coesione sociale e sulle scelte politiche che determinano chi viene connesso e chi rischia di restare indietro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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