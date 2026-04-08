Bersani a La7 | Meloni si è messa in coda a un pazzo e a un criminale Invece di girare per il Golfo dica a quei due di smetterla

Durante un intervento televisivo, un esponente politico ha affermato che il presidente del Consiglio e alcuni sovranisti italiani si sono allineati con figure ritenute pericolose. Ha aggiunto che invece di viaggiare nel Golfo, dovrebbe chiedere ai propri alleati di interrompere le azioni considerate inaccettabili. La dichiarazione ha suscitato reazioni e discussioni tra gli spettatori e gli analisti politici.

“ Meloni e i sovranisti di casa nostra si sono messi in coda a un pazzo e a un criminale. E adesso non sanno che pesci pigliare “. Pier Luigi Bersani, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, attacca duramente il governo italiano poche ore prima dell’annuncio di Donald Trump sulla tregua di due settimane, mentre la crisi tra Stati Uniti, Israele e Iran è ancora in piena escalation. “Ancora oggi Palazzo Chigi, nel suo comunicato – osserva l’ex leader del Pd – è riuscito a non nominare né Trump né Netanyahu, condannando solo il regime di Teheran. Io credo che si stiano veramente staccando dal senso comune di questo paese. Sono cose lunari, francamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bersani a La7: “Meloni si è messa in coda a un pazzo e a un criminale. Invece di girare per il Golfo, dica a quei due di smetterla” Leggi anche: Bersani a La7: “Meloni e i suoi, invece di inventarsi costituenti, si inchinassero davanti alla Costituzione” Famiglia nel bosco, scontro Sallusti-Bersani. “Meloni si preoccupa dei bambini”. “Fa solo propaganda”. Su La7Acceso confronto a Dimartedì, su La7, tra il giornalista Alessandro Sallusti, portavoce del Comitato Sì Riforma, e l’ex ministro Pier Luigi Bersani. Temi più discussi: Giannini: Meloni chiusa nel palazzo sta perdendo contatto con il Paese reale; Ronchey pt2: L’interesse nazionale non lo fa solo un leader, ma una classe dirigente di professionisti della politica; Schlein (parte 2): La Meloni deve dire che Trump si deve fermare, altro che Nobel per la pace; Di Bella: L'Italia, come l'Ungheria di Orbán, rimane interlocutore privilegiato di Trump. Bersani a La7: Meloni e i suoi, invece di inventarsi costituenti, si inchinassero davanti alla CostituzioneInvece di inventarsi costituenti, Meloni e i suoi si inchinassero davanti alla Costituzione. Andassero una volta tanto a omaggiare il 25 aprile. Ci andò anche Berlusconi. L’affondo durissimo di Pier ... ilfattoquotidiano.it Bersani a La7: Meloni dovrebbe dimettersi per dignità. Non se la può cavare con così pocoGiorgia Meloni dovrebbe dimettersi per dignità. Non se la può cavare con così poco. Se avesse vinto il Sì, Delmastro sarebbe rimasto al suo posto. Questo è il loro senso della disciplina e onore. I ... ilfattoquotidiano.it Io pensavo fosse sempre lo stesso mal di testa… invece no. Col tempo ho capito che ne ho almeno 4 diversi. E la cosa assurda è che li riconosco anche. C’è quello da intossicazione (latticini o vino… e zac), quello da cervicale (quando sto storta ore col pc), q - facebook.com facebook