Durante un intervento televisivo, un esponente politico ha invitato il governo a rispettare la Costituzione e a celebrare il 25 aprile, evitando di proporre iniziative considerate simboliche come l'invenzione di costituenti. Le sue parole sono state rivolte direttamente alle forze di maggioranza, suggerendo di mostrare rispetto alle istituzioni e ai valori fondamentali della Repubblica.

“ Invece di inventarsi costituenti, si inchinassero davanti alla Costituzione. Andassero una volta tanto a omaggiare il 25 aprile “. Pier Luigi Bersani non usa mezze misure a Otto e mezzo, su La7 e attacca frontalmente Giorgia Meloni dopo la netta vittoria del No al referendum sulla giustizia. Per l’ex segretario Pd la sconfitta della riforma Nordio non è un incidente di percorso, ma un segnale politico profondo che la premier farebbe bene a non sottovalutare: “Ho sentito nell’aria che la Meloni si è adeguata a Forza Italia per la riforma Nordio. Veramente Forza Italia ci ha messo il romanticismo della rivincita berlusconiana, ma la sostanza ce l’ha messa la Meloni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bersani a La7: “Meloni e i suoi, invece di inventarsi costituenti, si inchinassero davanti alla Costituzione”

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