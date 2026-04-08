Berrettini travolge Medvedev e poi si scusa con Verdone

Matteo Berrettini ha sconfitto Daniil Medvedev con un punteggio di 6-0 6-0 in appena 50 minuti, qualificandosi così per gli ottavi di finale del torneo di Montecarlo. Dopo la partita, il tennista italiano si è scusato con un collega per un episodio avvenuto durante l'incontro. La vittoria rappresenta uno dei risultati più sorprendenti della sua carriera nel circuito ATP.

Clamoroso a Montecarlo. Matteo Berrettini firma una delle prestazioni più incredibili della sua carriera, annientando Daniil Medvedev con un netto 6-0 6-0 in appena 50 minuti e volando agli ottavi del Masters 1000 del Principato. Ma a fine partita, più che esultare, l’azzurro sorprende tutti con un gesto ironico e quasi “cinematografico”: scrive sulla telecamera “Scusa Carlo V.”, rivolgendosi a Carlo Verdone, grande amico del russo. Una partita irreale. L’inizio sembrava promettere equilibrio: un primo game combattuto, lungo e pieno di tensione. Ma è stato solo un’illusione. Da quel momento, Medvedev si è completamente smarrito, infilando una serie impressionante di errori tra dritti fuori misura, doppi falli e scelte tattiche incomprensibili. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Montecarlo, Berrettini da urlo, infligge un double bagel a Medvedev e si prende gli ottaviDiretta Live della partita tra Matteo Berrettini e Daniil Medvedev, match valevole per i sedicesimi di finale del torneo Masters 1000 di Montecarlo. sport.virgilio.it

Berrettini travolge Medvedev a Montecarlo e si ‘scusa’ con… Carlo Verdone. Cos’è successo x.com

A Monte Carlo Berrettini sorprende Madvedev con un doppio 6-0. Matteo travolge il russo e vola agli ottavi: “Una delle migliori partite della mia vita”. Daniil distrugge la racchetta. - facebook.com facebook