Berrettini al 2° turno a Monte-Carlo | Bautista Agut si ritira ora c’è Medvedev

Durante il torneo Masters 1000 di Monte-Carlo, il giocatore romano ha vinto il suo match al secondo turno dopo aver disputato appena quattro giochi, grazie al ritiro dell'avversario, Bautista Agut. Ora, il prossimo avversario sarà Daniil Medvedev, con cui si affronterà mercoledì per un passaggio agli ottavi di finale.

Il romano avanza dopo appena quattro game nel Masters 1000 del Principato. Mercoledì sfida a Daniil Medvedev per un posto negli ottavi. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Matteo Berrettini accede al secondo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo grazie al ritiro di Roberto Bautista Agut. Il tennista romano era avanti 4-0 nel primo set quando lo spagnolo ha deciso di fermarsi per un problema fisico, dopo aver richiesto l’intervento del fisioterapista già sul punteggio di 3-0. Una partita durata appena quattro game, ma che ha comunque fornito indicazioni positive sulle condizioni dell’azzurro, apparso solido negli scambi e in controllo del ritmo, soprattutto dal lato del rovescio. 🔗 Leggi su Sportface.it

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