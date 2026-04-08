Berrettini domina Medvedev a Montecarlo | doppio 6-0 e ottavi conquistati

Il tennista italiano si è imposto con forza nel match contro il russo, vincendo entrambi i set con lo stesso punteggio di 6-0. La partita si è conclusa in 51 minuti, consentendo all’atleta di avanzare agli ottavi del torneo Rolex Monte-Carlo Masters. La vittoria rappresenta un risultato importante nella sua corsa nel torneo su terra battuta.

Prestazione autoritaria del tennista romano al Rolex Monte-Carlo Masters: il numero 90 Atp supera il russo in 51 minuti e vola agli ottavi. Matteo Berrettini conquista con autorità l’accesso agli ottavi di finale del Rolex Monte-Carlo Masters, terzo torneo Masters 1000 della stagione, in corso sulla terra battuta del Country Club del Principato di Monaco e con un montepremi complessivo di 6.309.095 euro. Il tennista romano, attualmente numero 90 del ranking Atp, ha superato nettamente Daniil Medvedev, numero 10 del mondo e settima testa di serie, imponendosi con un perentorio 6-0, 6-0 in appena 51 minuti di gioco. Un risultato particolarmente significativo contro un avversario di alto livello. 🔗 Leggi su Sportface.it

DOPPIO BAGEL! Matteo Berrettini umilia un iracondo Medvedev e torna agli ottavi a Montecarlo!Matteo Berrettini è ancora agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo e lo fa senza aver perso ancora un game.

Montecarlo, Berrettini martella Medvedev e passa agli ottaviÈ successo di tutto sula terra rossa di Montecarlo, dove un incredibile Berrettini, in appena 51 minuti di gioco, ha travolto il numero 10 del mondo...

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Montecarlo, Berrettini da urlo, infligge un double bagel a Medvedev e si prende gli ottaviDiretta Live della partita tra Matteo Berrettini e Daniil Medvedev, match valevole per i sedicesimi di finale del torneo Masters 1000 di Montecarlo. sport.virgilio.it

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Un super Matteo Berrettini ha annientato sulla terra rossa monegasca, con un doppio 6-0 il russo Daniil Medvedev, nella gara dei 16esimi di finale del torneo Masters 1000 Atp di Montecarlo. Il tennista azzurro non ha concesso nemmeno un game al russo ch - facebook.com facebook