Gavi torna nella lista dei convocati del Barcellona per la sfida con il Newcastle

Gavi è stato reinserito nella lista dei convocati del Barcellona per la partita contro il Newcastle. La squadra catalana si prepara a scendere in campo per questa occasione, mentre il giocatore torna a disposizione dopo un'assenza. La sfida tra le due squadre è programmata e il tecnico ha ufficializzato i nomi dei calciatori che parteciperanno.

"> Il Barcellona si prepara per la sfida contro il Newcastle. L’attesa per la partita di mercoledì è palpabile in casa Barcellona. Il tecnico Hansi Flick ha ufficializzato la lista dei 23 giocatori convocati per la cruciale gara di Champions League contro il Newcastle. Questo incontro rappresenta una grande opportunità per i blaugrana, che mirano a ottenere una vittoria decisiva per consolidare la propria posizione nel girone. Il Barcellona, un club con una storia ricca di successi, affronterà una sfida tutt’altro che semplice contro i Magpies. Il Newcastle, rinvigorito da recenti investimenti e da un nuovo approccio strategico, ha dimostrato di essere una squadra temibile. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gavi torna nella lista dei convocati del Barcellona per la sfida con il Newcastle. Articoli correlati Gavi torna ad allenarsi con il Barcellona: buone notizie per i blaugrana! Tutti gli aggiornamentiCalciomercato Sampdoria, i blucerchiati piazzano una cessione! Tutti i dettagli nel comunicato Calciomercato Juve, spunta l’idea Carnesecchi! E’ lui... Atalanta, convocati per la sfida con la Juventus: dopo sette mesi torna un nerazzurro, Palladino aggiorna la lista per la Coppa ItaliaIn un momento di grande attesa per il quarto di finale di Coppa Italia, la squadra dell’Atalanta si prepara ad affrontare la Juventus con una rosa...